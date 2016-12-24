Новые регионы России получат 16 тысяч пар конфискованной обуви

Первую партию из 16 тысяч пар конфискованной обуви московские таможенники безвозмездно передали Народному фронту для отправки жителям новых регионов, передает пресс-служба организации.

«Постоянные бомбежки, артобстрелы вынуждают людей оставлять свои дома. И они уезжают практически ни с чем. Им крайне необходимы эта обувь и одежда — закон нам также позволяет передавать ее на гуманитарные нужды», — отметил представитель Народного фронта Василий Бочкарев.

В скором времени гуманитарный груз получат ученики и сотрудники детских садов и школ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Грузы обуви рыночной стоимостью более 16 млн рублей конфисковали и обратили в федеральную собственность в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении.

Инициативу Народного фронта не уничтожать, как прежде, одежду и обувь, изъятую в рамках уголовных или административных дел, а использовать её для помощи людям поддержали депутаты Госдумы.

Напомним, в ноябре 2022 года Госдума приняла предложенный депутатами и представителями Народного фронта, закон, разрешающий Федеральной таможенной службе передавать конфискованный товар в благотворительные организации, первой из которых стал Народный фронт.