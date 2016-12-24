Новые регионы России получат 16 тысяч пар конфискованной обуви

Социум

Первую партию из 16 тысяч пар конфискованной обуви московские таможенники безвозмездно передали Народному фронту для отправки жителям новых регионов, передает пресс-служба организации.

«Постоянные бомбежки, артобстрелы вынуждают людей оставлять свои дома. И они уезжают практически ни с чем. Им крайне необходимы эта обувь и одежда — закон нам также позволяет передавать ее на гуманитарные нужды», — отметил представитель Народного фронта Василий Бочкарев.

В скором времени гуманитарный груз получат ученики и сотрудники детских садов и школ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Грузы обуви рыночной стоимостью более 16 млн рублей конфисковали и обратили в федеральную собственность в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении.

Инициативу Народного фронта не уничтожать, как прежде, одежду и обувь, изъятую в рамках уголовных или административных дел, а использовать её для помощи людям поддержали депутаты Госдумы.

Напомним, в ноябре 2022 года Госдума приняла предложенный депутатами и представителями Народного фронта, закон, разрешающий Федеральной таможенной службе передавать конфискованный товар в благотворительные организации, первой из которых стал Народный фронт.

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