В Доме Республики обсудили вопросы поддержки участников СВО

В Доме Республики состоялось совещание по вопросам реализации пилотного проекта по реабилитации участников специальной военной операции. В совещании приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова, министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко, президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Глава Мордовии подчеркнул: «Механизмы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей находятся на особом контроле нашего Президента. Мы создали необходимые институты. В республике принят комплексный межведомственный план мероприятий по этому направлению. При этом есть ряд интересных инициатив, которые мы могли бы отработать и потом предложить другим регионам».

Региональный сервисный уполномоченный РМ Елена Семелева рассказала о разрабатываемом совместно с Агентством стратегических инициатив проекте «День участника СВО». Он призван повысить доступность реабилитации для участников СВО, проживающих в сельской местности. Предлагается один раз в месяц муниципальным транспортом доставлять участников СВО в межрайонные центры, где будут проводить прием специалисты мультидисциплинарной бригады: врачи, психологи, юристы, социальные работники, сотрудники центров занятости. Такая работа позволит оказывать максимальное содействие участникам СВО по социальной, трудовой и медицинской реабилитации.

Работа с участниками СВО уже сегодня строится на принципах межведомственного взаимодействия: в нее включены администрации муниципальных районов, НКО в сфере добровольчества, предприятия и организации на местах. «Работа ведется системно», - подчеркнула Галина Лотванова.

В республике открыт филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Как рассказал руководитель регионального отделения фонда Алексей Герасименко, за два месяца работы филиала в него обратились 947 человек. Из них по медицинским вопросам - 113 человек. «Определены якорные медицинские организации по базовым направлениям. В каждом районе за ветеранами СВО закреплен куратор, с ним взаимодействуют социальные координаторы фонда. Проблем с получением стационарной и амбулаторной медицинской помощи нет. Например, на проведение госпитализации уходит не более двух-трех дней», - сказал он.

На совещании обсудили также вопрос организации доставки наших бойцов, приходящих в отпуск, из зоны проведения СВО.