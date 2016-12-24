В Саранске под суд пойдет игрушечная воровка

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Брянска, обвиняемой в краже более 25 игрушек «Гуджитсу» из городских магазинов по продаже детских товаров.

Как установили сотрудники полиции, весной этого года девушка в компании знакомых приехала в Саранск на автомобиле приятеля. Первым делом она посетила сетевой магазин по продаже детских товаров в торговом центре по улице Волгоградской. С витрины «гастролерша» похитила шесть игрушек «Гуджитсу» и спокойно вышла из торговой точки.

После этого она вместе с товарищем наведалась в другие торговые центры Саранска на улице Гагарина и Данко, где также совершила хищение аналогичных игрушечных изделий. Общая сумма причиненного ущерба составила более 58 тысяч рублей.

После совершения преступления молодые люди покинули Саранск. По пути в одном из магазинов в Зубово-Полянском районе неугомонная особа также совершила кражу компьютерной мыши. Вернувшись в Брянск, девушка продала похищенное имущество.

В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска определили автомобиль, на котором передвигались молодые люди. В дальнейшем была установлена личность злоумышленницы. Она была доставлена в Мордовию, где полностью признала свою вину.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.