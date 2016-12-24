В Саранске прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников дошкольных образовательных организаций

По информации надзорного ведомства, прокуратура Октябрьского района Саранска провела проверку и выявила нарушения трудовых прав работников в 10 дошкольных образовательных организациях района.

В частности, было установлено, что оплата отпуска работников производится с нарушением установленного законом срока. Проценты за задержку оплаты отпуска не начисляются и не выплачиваются. Сверхурочная работа в повышенном размере не оплачивается, а в трудовые договоры не включаются обязательные условия, в том числе условия труда. При этом, работников под роспись не знакомят с результатами специальной оценки условий труда.

По данным фактам руководителям соответствующих учреждений внесены представления. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Кроме того, по постановлениям прокурора района руководители образовательных учреждений в зависимости от допущенных нарушений закона привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.