Поздравление Главы Мордовии с Днём Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Воздушно-десантные войска всегда считались элитным подразделением вооруженных сил, которое способно быстро и эффективно выполнять задачи в любых условиях. Голубой берет – символ мощи, силы, высокого профессионализма и беззаветной преданности Отечеству.

Мордовские десантники верны традициям боевого братства. Для них слова «Никто, кроме нас» – не просто девиз, а смысл жизни. Они мужественно и самоотверженно защищают Родину, с честью выполняя боевые задачи.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в ратном и мирном труде! Спасибо за вашу службу и мужество!

Глава Республики Мордовия А. Здунов