Поздравление Главы Мордовии с Днём Воздушно-десантных войск

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Воздушно-десантные войска всегда считались элитным подразделением вооруженных сил, которое способно быстро и эффективно выполнять задачи в любых условиях. Голубой берет – символ мощи, силы, высокого профессионализма и беззаветной преданности Отечеству.
Мордовские десантники верны традициям боевого братства. Для них слова «Никто, кроме нас» – не просто девиз, а смысл жизни. Они мужественно и самоотверженно защищают Родину, с честью выполняя боевые задачи.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в ратном и мирном труде! Спасибо за вашу службу и мужество!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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