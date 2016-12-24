Глава Республики Мордовия ответит на вопросы жителей региона

2 августа в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте Глава Республики Мордовия Артём Здунов в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/356SbF либо во время трансляции, а также по телефону 8 (8342) 33-35-66 с 09:00 до 18:00 до 28 июля включительно.

Прямой эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.