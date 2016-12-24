Артём Здунов приехал на открытие окружных военно-патриотических сборов «Гвардеец»

Глава Мордовии Артём Здунов 1 августа принял участие в открытии юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» Приволжского федерального округа. Сборы проводятся в Пензенской области, на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева, их участники - кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов и объединений.

На церемонию открытия прибыли полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор региона Олег Мельниченко, Герой Российской Федерации, депутат Государственной Думы Александр Самокутяев, Герой Российской Федерации, депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович, Герой Российской Федерации, советник губернатора Ульяновской области Олег Лобунец.

Проект военно-патриотических сборов «Гвардеец» реализуется в ПФО с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента России совместно с Министерством обороны РФ.

В этом году в сборах принимают участие команды Донецкой народной республики и Запорожской области.

«Окружной общественный проект «Гвардеец» завоевал настоящую популярность у ребят – школьников старших классов. Сегодня юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» являются центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе. Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах и правоохранительных ведомствах. В целом у нас через сборы «Гвардеец» прошло свыше пяти тысяч человек. Большая работа с ребятами проводится в муниципалитетах и регионах округа. Сюда приезжают лучшие. Эта работа очень важна, особенно в настоящее время», – отметил Игорь Комаров.

«Пожелаю своим землякам достойно представить Мордовию, - сказал Артём Здунов. - Любые состязания - это залог профессионализма. Хочу, чтобы вы провели время с пользой, нашли здесь друзей, познакомились с нашими братьями из Запорожской области и Донецкой народной республики, и максимально продвинулись вперед».

Глава Мордовии отметил также, что воспитывать молодежь важно не только через военно-прикладные виды спорта, но и через культуру. Уже второй год в Мордовии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводится Всероссийский театральный фестиваль воспитанников нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины». Фестиваль проходит в Темниковском районе, на земле праведного воина Федора Ушакова, непобедимого адмирала и небесного покровителя Мордовии.

Герой России Александр Янклович, уроженец Мордовии, отметил, что сегодня как никогда необходимо патриотическое воспитание молодежи. «Учитесь, помогайте друг друг, и пусть победит сильнейший!» - сказал он.

С 1 по 17 августа подростки пройдут начальную военную подготовку, получат дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств, вооружения и военной техники. Также они примут участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Отдельное направление сборов – военно-патриотическое воспитание, в рамках которого пройдут уроки мужества и встречи с Героями России, ветеранами и военнослужащими.

Одна из таких встреч состоялась после торжественной церемонии открытия «Гвардейца». Ребята из Запорожской области и Донецкой Народной Республики задали гостям свои вопросы. В ходе общения Игорь Комаров по просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал ребятам его слова, что мы все время молимся за тех, кто в зоне СВО отстаивает будущее нашей страны.

До начала торжественной церемонии открытия Артём Здунов пообщался с юнармейцами, представляющими на окружных сборах Мордовию, а также с ребятами из нашей республики,которые проходят срочную службу в рядах Вооруженных сил в учебном центре на территории Пензенской области.

Глава Мордовии также принял участие во встрече с юнармейцами из Запорожья и Донецка, по завершении которой пригласил ребят из новых территории в Мордовию: «Всего 150 километров по хорошей дороге! Нужно использовать такой шанс, познакомиться еще с одним регионом России, посмотреть наши достопримечательности!»

Уже в ближайшие выходные ребята смогут поучаствовать в церемонии открытия Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саранске, посетить знаковые туристические места столицы Мордовии.