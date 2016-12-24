Бурунди и Сенегал заинтересованы в обучении своих граждан в МГУ им. Н.П. Огарева

После завершения Саммита «Россия-Африка» генеральный секретарь русского культурного центра «Калинка» в Сенегале Уми Сен и доктор экономики из Бурунди Сагамба Мои встретились в Саранске с ректором Мордовского госуниверситета Дмитрием Глушко. В ходе переговоров были определены возможные пути взаимодействия в сфере образования и намечены направления для совместной деятельности.

Сейчас Африка – один из ведущих в мире импортеров в сфере образования. В Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева в настоящее время обучаются 210 студентов из 20 стран африканского континента. При этом, преобладают выходцы из Северной Африки: Египет – 113, Судан – 22, Алжир – 20, Марокко – 12.

«Правительство Мордовии пригласило меня приехать и посмотреть возможности для обучения студентов из Восточной Африки в Мордовском государственном университете, так как уже сейчас в нем обучается большое количество студентов из других стран материка. Сегодня с ректором мы обсудили проекты, в которых я мог бы посодействовать в привлечении студентов. Мордовский государственный университет имеет хорошую репутацию, поэтому мы нацелены на совместное сотрудничество», – отметил Сагамба Мои.

«В России совершенно иной подход к образованию, и оно обладает высоким качеством при доступной стоимости обучения. Я надеюсь, что благодаря таким местам, как наш русский культурный центр «Калинка», мы сможем продвигать образование в вашем ВУЗе и заинтересовывать студентов выбирать этот университет», – отметила Уми Сен.

Перспективы сотрудничества МГУ им. Н.П. Огарева с Бурунди и Сенегалом заключаются в проведении стажировок для африканских школьных учителей, открытии Центра африканской культуры в мордовском университете, изучении русского языка на подготовительных курсах, создании магистерской программы по экономике и менеджменту на английском и французском языках, проведении совместных занятий в школах стран Африки и выдаче стипендии отличившимся ученикам на обучение в МГУ им. Н.П. Огарева.

«Наш университет открыт сотрудничеству и к совместному динамичному развитию. И уже сейчас мы видим заинтересованность в получении образования, особенно в естественно-научном направлении, в нашем вузе обеих стран. Востребованность состоит и в подготовке преподавателей, которые по завершении обучения приедут обратно в свою страну передавать полученные опыт и практику», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.