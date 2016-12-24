Нацпроект помогает развивать реабилитационные направления в Мордовии

В последние годы информации о здоровом образе жизни, правильном питании и занятиях спортом становится все больше. И если раньше люди шли в тренажерные залы просто для того, чтобы сделать фигуру красивой, то теперь запросы трансформировались и требуют более глубокого подхода и проработки. Физиология тела, его биомеханика, грамотная нутрициология и, даже, психологический аспект — все эти вопросы при работе с телом и раньше занимали Елену Гудошникову — социального предпринимателя из Саранска, руководителя сети тренажерных залов Фитнес Life. А сейчас они помогают качественно развивать свое дело.

20 лет официальной карьеры предпринимателя привели к открытию 4 фитнес-клубов в Саранске и одного в Чамзинском районе, и на этом результате девушка не планирует останавливаться.

«Потребность в развитии и желание приносить пользу и радость людям - вот основополагающие факторы моей профессиональной жизни. И конечно команда! Именно она в свое время позволила вырасти из простого фитнес-клуба в сеть с двумя медицинскими лицензиями на реабилитацию и диетологию, с широким перечнем тренировочных направлений для всей семьи, подростков и пенсионеров. Я горжусь своим делом, партнером и командой», - говорит Елена.

Одной из основных социальных составляющих в работе фитнес-клубов предпринимателя стало реабилитационное направление, позволяющее корректировать нарушения опорно-двигательного аппарата после травм и инсультов, поддерживать сердечно-сосудистую систему после инфарктов и другие системы организма с целью повышения уровня качества жизни людей.

«Если говорить обобщено, то все наши программы можно распределить на 3 большие категории. Первая — стандартный фитнес для поддержки фигуры и спортивного духа, но и здесь мы стараемся внедрить социальную составляющую и разрабатываем программы для всей семьи. Вторая — лечебное направление «Кинезио», корректирующее работу систем организма в период реабилитации. И третья — диетология, которая предполагает комплексный подход для работы с людьми, например, с большим весом. Конечно, здесь требуется большая индивидуальная работа, поэтому к программам привлечены психологи, а также тренеры по йоге, дыхательным практикам и пилатесу», - рассказывает предприниматель.

Несколько лет назад в республике стало активно развиваться направление социального предпринимательства. Благодаря тесной взаимосвязи бизнеса и власти в республике, информация о нем быстро распространялась в сообществе и, углубившись в тему, Елена поняла, что может претендовать на такой статус: «Я благодарна Минэкономики Мордовии и Центру «Мой бизнес» РМ за своевременное и точное информирование о преимуществах и тонкостях этого направления. На регулярных онлайн и оффлайн встречах нам все подробно объясняли, поддерживали и направляли в вопросах оформления и документации. Я поняла, что статус социального предпринимательства позволит моему делу и качественно развиваться дальше, и нести пользу людям в более глобальном формате».

В 2022 году Елена Гудошникова подала документы на участие в конкурсе на вручение грантов социальным и молодым предпринимателям до 25 лет включительно по линии национального проекта. По его результатам предприниматель выиграла грант в размере 492 тысяч рублей. Средства были потрачены на приобретение реформеров — специальных тренажеров с подвижными платформами, ремнями и пружинами.

«Тренировки на реформерах — это методика, которая позволяет улучшать контроль над телом и укреплять здоровье. Примечательно то, что тренажер был разработан для больниц с целью обучения ходьбе и восстановления после травм. Сегодня реформеры применяются для развития основных групп мышц, увеличения амплитуды движений, реабилитации и профилактике травм», - подчеркивает Елена.

Вложения себя оправдали. Реабилитационные направления и фитнес-программы пользуются большим интересом и спросом, что позволяет думать о дальнейшем развитии. Говоря о планах на будущее предприниматель отмечает, что прямо сейчас в разработке находится проект о реализации секций тяжелой атлетики для детей на безвозмездной основе. Это важная инициатива для поддержки социальной направленности бизнеса, которой Елена уделяет большое внимание.

«Участникам конкурса в этом году желаю более детально рассказывать и показывать свой проект комиссии, чтобы как можно больше людей узнало о вашей идее, а еще рекомендую не бояться общаться, знакомиться и создавать интересные коллаборации с коллегами. Подчас, так рождаются очень интересные идеи», - заключает Елена.

Напомним, что в Минэкономики Мордовии продолжается прием заявок на участие в конкурсе на предоставлении грантов социальным и молодым предпринимателям до 25 лет включительно, реализующемся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Прием заявок продлиться до 17 августа. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру телефона 8 (8342) 39-15-24.