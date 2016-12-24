МЧС по РМ выпустило оперативное предупреждение

В Мордовию прибыл глава МЧС России
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Как сообщается, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 02 августа 2023 года в дневные часы местами на территории Республики Мордовия ожидаются порывы ветра до 15 м/с и гроза.
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Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
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