МЧС по РМ выпустило оперативное предупреждение

Репортер

Как сообщается, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 02 августа 2023 года в дневные часы местами на территории Республики Мордовия ожидаются порывы ветра до 15 м/с и гроза.

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