В мордовской колонии сидельцы-меломаны остались без смартфонов и наушников

Репортер

В исправительной колонии №17 УФСИН по РМ были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Как сообщается, в одном случае при перебросе «посылки» заключенным на зону был задержан уроженец Республики Таджикистан, при  котором были обнаружены и изъяты 8 свертков. В них были упакованы сразу 16 мобильных телефонов, 13 сим-карт, 13 пар наушников и 19 зарядных устройств.

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