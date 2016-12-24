В мордовской колонии сидельцы-меломаны остались без смартфонов и наушников

В исправительной колонии №17 УФСИН по РМ были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Как сообщается, в одном случае при перебросе «посылки» заключенным на зону был задержан уроженец Республики Таджикистан, при котором были обнаружены и изъяты 8 свертков. В них были упакованы сразу 16 мобильных телефонов, 13 сим-карт, 13 пар наушников и 19 зарядных устройств.