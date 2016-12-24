В мордовском филиале фонда «Защитники Отчества» подвели итоги первых двух месяцев работы

Более 940 обращений поступило в филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии за 2 месяца. 60% граждан озвучили вопросы на личном приеме у социальных координаторов, остальные задали их по телефону.

Самыми распространенными запросами по-прежнему являются начисление денежных выплат, оказание мер социальной поддержки, выдача удостоверения участника боевых действий, оказание юридической и медицинской помощи, а также вопросы по линии военкомата.

Напомним, Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Президент России Владимир Путин подписал 3 апреля 2023 года. В Саранске региональный филиал фонда начал работать 1 июня.

Фонд «Защитники Отечества» помогает военнослужащим, вернувшимся с СВО, и их семьям. В штате соцкоординаторы, психологи – все с опытом работы в социальной сфере, среди них есть и ветераны спецоперации. С каждым обратившимся они работают персонально, все вопросы решаются в формате единого окна. Помощь здесь предоставляется бесплатно.

Адрес фонда: г. Саранск, ул. Полежаева, 113. Телефон: +7 (8342) 39-28-82.