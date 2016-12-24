Прокурор Мордовии провел прием предпринимателей

1 августа 2023 года во Всероссийский день приема предпринимателей прокурор Республики Мордовия Сергей Лапин и глава Ардатовского района Александр Антипов в режиме видеоконференцсвязи провели совместный прием представителей районного бизнеса.

Так, субъекты предпринимательской деятельности из поселка Тургенево обратились по вопросам отсутствия уличного освещения перед зданием магазина и на возникшие проблемы при оформлении земельного участка перед строящимся магазином.

Индивидуальный предприниматель из города Ардатов пожаловалась на отсутствие благоустройства улицы Ленинской, в связи с чем невозможно беспрепятственно подойти к торговой точке, осуществить разгрузку товара.

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих соответствующие правоотношения.

По поступившим обращениям даны поручения об организации прокурорских проверок, результаты которых поставлены прокурором республики на контроль.

Следующий прием предпринимателей состоится 5 сентября 2023 года в прокуратуре республики по адресу: г. Саранск, ул. Л. Толстого, 3.

Желающим прийти на прием граждан можно предварительно записаться по тел. 8 (8342) 47-47-96, 47-55-05.