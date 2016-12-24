Жители Мордовии могут бесплатно отправлять посылки военнослужащим в зону СВО

Напоминаем, что во всех отделениях «Почты России» можно бесплатно отправить в зону проведения СВО почтовые отправления (письма, бандероли и посылки) военнослужащим и добровольцам.

При оформлении посылки в адресной строке необходимо указать индекс 103400, адрес: г. Москва-400, номер войсковой части, фамилию, имя и отчество адресата.

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих либо в военных комиссариатах по месту их призыва.

Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг. Почта не взимает плату с отправителей за пересылку посылок для военнослужащих и добровольцев в зону СВО.

Подробную информация о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре «Почты России» по телефону 8-800-100-00-00.