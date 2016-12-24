В Саранске активисты «Единой России» проводят акцию «Лучший друг» для помощи бездомным животным

В преддверии Всемирного дня бездомных животных в Саранске сторонники партии «Единая Россия» проводят акцию «Лучший друг». К ней приглашают присоединиться всех желающих и оказать помощь бездомным животным.

С 1 по 31 августа будет проходить сбор сухого корма, медикаментов, товаров для ухода за животными, прогулочного инвентаря для собак и кошек. Все собранное будет централизованно передано в приюты для бездомных животных.



Сбор помощи для нуждающихся питомцев будет проходить по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 7 ( Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия»).