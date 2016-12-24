В Саранске активисты «Единой России» проводят акцию «Лучший друг» для помощи бездомным животным

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В преддверии Всемирного дня бездомных животных в Саранске сторонники партии «Единая Россия» проводят акцию «Лучший друг». К ней приглашают присоединиться всех желающих и оказать помощь бездомным животным.
С 1 по 31 августа будет проходить сбор сухого корма, медикаментов, товаров для ухода за животными, прогулочного инвентаря для собак и кошек. Все собранное будет централизованно передано в приюты для бездомных животных.
Сбор помощи для нуждающихся питомцев будет проходить по адресу: г. Саранск, проспект Ленина, д. 7 ( Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия»).
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Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
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