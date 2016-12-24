В Саранске пьяный водитель без прав сбил на парковке пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 31 июля в 22:00 на пр. 60-лет Октября не имеющий прав 32-летний товарищ (водительское удостоверение не получал), находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем «ВАЗ-21121» совершил наезд на 31-летнего пешехода, который двигался по парковочной площадке.

После ДТП нетрезвый деятель скрылся с места происшествия, но принятыми мерами розыска был задержан. Пострадавший пешеход с различными травмами доставлялся в Республиканскую клиническую больницу №4, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

По результатам освидетельствования у водителя было установлено алкогольное опьянение (0,570 мг/л). В отношении него составлена куча протоколов, как впрочем и на собственника транспортного средства - за передачу управления авто «бесправному» и пьяному приятелю.