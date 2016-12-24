В Саранске представители прокуратуры и правозащитники посетили СИЗО №1

В Саранске следственный изолятор №1 УФСИН по РМ посетили Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия Валерий Левин, председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Алексей Тюркин, член ОНК Владимир Меньшойкин и старший помощник прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Роман Козлов.

Был совершен обход следственного изолятора: посещены камеры режимного корпуса, жилые и бытовые помещения осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения, штрафной изолятор, медицинская часть, столовая, пекарня, столовая.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям действующего законодательства, соблюдения санитарных норм, а также соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В завершение визита был проведен прием осужденных по личным вопросам.