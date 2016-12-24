В Саранске представители прокуратуры и правозащитники посетили СИЗО №1

Налоговый учет
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
В Саранске следственный изолятор №1 УФСИН по РМ посетили Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия Валерий Левин, председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Алексей Тюркин, член ОНК Владимир Меньшойкин и старший помощник прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Роман Козлов.
Был совершен обход следственного изолятора: посещены камеры режимного корпуса, жилые и бытовые помещения осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения, штрафной изолятор, медицинская часть, столовая, пекарня, столовая.
Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям действующего законодательства, соблюдения санитарных норм, а также соблюдения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
В завершение визита был проведен прием осужденных по личным вопросам.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей