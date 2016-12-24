Сотрудники МГУ им. Н.П. Огарева выиграли грант на 2,7 млн. рублей

Директор Лицея МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Бачкова и кандидат географических наук, доцент кафедры землеустройства и ландшафтного планирования института геоинформационных технологий и географий вуза Олег Зарубин стали победителями грантового конкурса с проектом «Научный Хакатон «ScienceHack23» для учащихся старших классов образовательных организаций ПФО.

Конкурс Грантов Движения Первых проходил с 21 июня по 28 июля. Всего на конкурсный отбор было подано 2360 проектов, среди которых 759 стали победителями. Проект Ирины Бачковой и Олега Зарубина «Научный Хакатон «ScienceHack23» – один из них.

«Цель нашего проекта – развитие в участниках проектных компетенций и творческих способностей через решение кейсов и отработка практических навыков представления идей и проектов в форме кратких докладов и презентаций», – отметила директор Лицея МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Бачкова.

«Научный Хакатон «ScienceHack23» – это командное соревновательное мероприятие, посвященное решению научных задач в условиях ограниченного времени среди учащихся 10 и (или) 11 классов одной образовательной организации субъекта ПФО. Участникам необходимо будет разработать проект на основании предложенных кейсов и представить его жюри.

Защита проектов будет предполагать краткое устное представление решенного кейса. Команда в интерактивном формате должна будет донести результаты: проект должен раскрывать дискуссионные особенности рассматриваемого кейса.

В рамках «Научного Хакатона» пройдут также проектные сессии: образовательные лекции и мастер-классы по основам проектной деятельности, презентация Десятилетия науки и технологий в России, профориентационные игры, научные и образовательные викторины, профориентационный питч «Высшее образование в период Десятилетия науки и технологий в России: сегодня и завтра».

«Проведение «Научного Хакатона» направлено на продвижение идей Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Особо радует, что наш университет станет площадкой для данного мероприятия, где талантливые школьники получат возможность развития личностных и профессиональных навыков», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.