В Мордовии пройдет исследование готовности внедрения технологий искусственного интеллекта

О начале его проведения сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Исследование готовности внедрения технологий искусственного интеллекта пройдет во всех 89 субъектах страны.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18 процентов и достиг почти 650 миллиардов рублей.

«Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям: применение ИИ в организациях и получаемые за счет этого эффекты, использование ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами и имеющиеся компетенции, доверие и безопасность при работе с ИИ, а также воздействие нормативного правового регулирования, принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ и наличие актуальных ИИ-продуктов на рынке для решения отраслевых задач.

Представители отраслевых организаций могут принять участие в исследовании, перейдя по ссылке – aibe.wciom.ru. Результаты в агрегированном виде будут размещены на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта – ai.gov.ru.