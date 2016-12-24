Житель Саранска перечислил аферистам 1,8 миллиона рублей по старой мошеннической схеме

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По информации МВД по РМ, в Саранске в дежурную часть полиции поступило сообщение 53-летнего местного жителя о совершенном в отношении него мошенничестве. Мужчина стал уже бессчетной жертвой типового «разводилова» на тему несанкционированного кредита.
Как рассказал потерпевший, ему на мобильный телефон позвонил сотрудник банка, который сообщил стандартную для аферистов «легенду» - неизвестные пытаются получить от его имени кредит.
По указанию звонивших махинаторов житель Саранска оформил так называемый зеркальный заем в размере 1,8 миллиона рублей. Обналичив деньги, мужчина перевел их двадцатью платежами через банкомат на указанный ему счет. На следующий день потерпевший рассказал о случившемся знакомым, которые ему порекомендовали обратиться в полицию.
В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления.
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