Зубово-Полянский район отпраздновал 95-летний юбилей

29 июля Зубово-Полянский район отметил 95 годовщину со дня образования. Собравшихся с праздником поздравил заместитель Председателя Правительства РМ Инсаф Хайруллин: «Зубово-Полянский район – это территория трудолюбивых и талантливых людей, которые любят свою землю и гордятся ее богатством и красотой. За 95 лет его жителями был пройден большой и славный путь, но впереди еще много новых побед и свершений, новых имен и героев».



«Зубово-Полянский район для нас – общий дом, объединивший людей самых разных судеб, характеров, поколений, конфессий и убеждений, - отметил в свою очередь глава Зубово-Полянского района Владислав Поршин. - В день празднования мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района, преклоняемся перед земляками, которые выжили в невероятных испытаниях Великой Отечественной войны и нашли в себе силы и вдохновение строить, созидать, делать жизнь лучше. 95 лет для истории – только миг, но для района - это период становления, поиска, роста – период, за который району удалось занять не только достойное, но и по множеству показателей ведущее место в Республике Мордовия. Нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить».

Гостей праздника ждала насыщенная культурно-развлекательная программа. В рамках мероприятия прошел концерт творческих коллективов района и республики, были организованы фестиваль «Играй, гармонь» и презентация блюд национальной мордовской, русской и татарской кухни. Работала и аллея мастеров, где свою сувенирную продукцию представили умельцы района. Также состоялись шахматный турнир среди ветеранов, открытый турнир по футболу среди взрослых команд, показательные выступления боксеров, самбистов, дзюдоистов, спортсменов по карате киокусинкай и детская спортивная эстафета «Веселые старты».

Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, а также присоединиться к акциям «Письмо солдату» и «Zа мир!». Кроме того, на центральной площади поселка прошла презентация боевого оружия «Сила и мощь Отечества».

Также в день празднования юбилея района состоялось торжественное награждение зубовополянцев, внесших большой вклад в жизнь и развитие своей малой родины.



