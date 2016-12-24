В Мордовии 66-летний пенсионер на мопеде погиб в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 28 июля в Чамзинском районе в утреннем ДТП погиб 66-летний водитель мопеда.

В 06:40 на автодороге «Саранск – Сурское – Ульяновск» 66-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами, отправился в поездку на мопеде «Aльфа-ZS50-B» .

По предварительным данным, при выезде с второстепенной дороги на главную, пожилой водитель не уступил дорогу, в результате чего произошло столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат».

Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия, назначены экспертизы. По результату освидетельствования 41-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» трезв. В отношении него составлен административный материал за управление т/с без страхового полиса ОСАГО.