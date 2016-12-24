У заключенных мордовских колоний зарплата за полгода выросла на 17%

Репортер

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 6 месяцев 2023 года. Были озвучены основные показатели полугодовой деятельности пенитенциарного ведомства республики.

Отмечалось, что оперативная обстановка в учреждениях, подведомственных УФСИН по РМ, остается контролируемой и стабильной.

Во взаимодействии с правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 3,3 килограмма наркотических средств. На 52,4% увеличилось количество «перехваченных» средств сотовой связи и на 132,5% - изъятых денег при попытке доставки.

План по выпуску товарной продукции и оказания услуг промышленного характера выполнен на 103,9%. Выпуск составил 576  млн. руб. При этом, на 17,1% увеличилась среднемесячная заработная плата осужденных.

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