«Бизнес-десант» проконсультировал предпринимателей Ельниковского района

В Ельниковском районе специалисты Центра «Мой бизнес» провели выездное мероприятие по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах господдержки, предоставляемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



Перед предпринимателями с образовательными кейсами на тему поддержки самозанятых, финансовой грамотности и социального предпринимательства выступили сертифицированные бизнес-тренеры.

Предпринимателям, среди которых было много владельцев личных-подсобных хозяйств, рассказали об актуальной услуге «Сертификация продовольственных товаров». Одновременно бесплатно сертифицировать можно до трех наименований продукции на соответствие требований техрегламентов, на соответствие требованиям национальных и межгосударственных стандартов, провести испытания продовольственной продукции.

Также малому бизнесу предложили воспользоваться услугами по продвижению в соцсетях, выходу на маркетплейсы, разработке фирменного стиля, подготовке презентации. Специалисты Центра «Мой бизнес» также проинформировали собравшихся о федеральной программе поддержки малого и среднего бизнеса, которую запустили Минэкономразвития России в партнерстве с Авито. Участники программы смогут получить бонусы на продвижение товаров и услуг, профессиональные консультации по развитию бизнеса на платформе, участие в бесплатных обучающих вебинарах и курсах по электронной коммерции.

Предпринимателей Ельниковского района интересовала оказываемая финансовая поддержка, которую им может предложить государство. Предлагаемая максимальная процентная ставка 8,5%, минимальная – 1% для начинающих предпринимателей до года.

Для самозанятых предлагается микрозаем «Я сам» до 500 тысяч рублей на срок до 36 месяцев. Как отметили представители команды «Бизнес-десанта» для оформления займов необходимо собрать пакет документов по предпринимательской деятельности. Микрозаймы выдадут под залог или поручительство. Для каждого вида деятельности Центр «Мой бизнес» готов предоставить оптимальную программу по предоставлению микрозаймов.

Специалист по финансовому и правовому консультированию ответила на вопросы по теме сверки платежей по единому налоговому счету. Предпринимателей волновал вопрос о приеме платежей от физлиц. В частности, если покупатель-физлицо переводит деньги за услугу на дебетовую карту предпринимателя, то предприниматель фиксирует этот перевод, как выручку по онлайн-кассе. Является ли такая операция законной?

Представитель отделения Национального банка по РМ рассказала о специально разработанной банковской линейке продуктов для предпринимателей и преимуществах Системы быстрых платежей для бизнеса. Кроме того, она ответила на вопросы, в чем заключается удобство сервиса СБП для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, можно ли использовать QR-код, торгуя на ярмарках и рынках выходного дня.

Следующий выезд команды «Бизнес Десанта» планируется на 2 августа в Краснослободский и Старошайговский районы.