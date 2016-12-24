В Саранске прошел фестиваль «Семейный пикник»

29 июля в саранском Экопарке на Моховой прошел фестиваль «Семейный пикник».

Мероприятие проводилось для молодых семей, проживающих на территории республики, его участниками стали более 1000 человек из Саранска и районов Мордовии.

В парке работали интерактивные площадки, творческая и кулинарная мастерская, проводился образовательный лекторий для родителей, была подготовлена концертная программа -на сцене выступили воспитанники центра культурного развития детей «СарГрад», Проект «Babochka», акустический дуэт «ВЕСНА».



Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, Государственное бюджетное учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр».



