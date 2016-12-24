В Саранске прошел фестиваль «Семейный пикник»

Социум

29 июля в саранском Экопарке на Моховой прошел фестиваль «Семейный пикник».
Мероприятие проводилось для молодых семей, проживающих на территории республики, его участниками стали более 1000 человек из Саранска и районов Мордовии.

В парке работали интерактивные площадки, творческая и кулинарная мастерская,  проводился образовательный лекторий для родителей,  была подготовлена концертная программа -на сцене выступили воспитанники центра культурного развития детей «СарГрад», Проект «Babochka», акустический дуэт «ВЕСНА».

Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, Государственное бюджетное учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр». 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Налоговый учет

В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

1
Заказать рекламу
1
1
1