В Саранске прошел фестиваль «Семейный пикник»

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29 июля в саранском Экопарке на Моховой прошел фестиваль «Семейный пикник».
Мероприятие проводилось для молодых семей, проживающих на территории республики, его участниками стали более 1000 человек из Саранска и районов Мордовии.
В парке работали интерактивные площадки, творческая и кулинарная мастерская, проводился образовательный лекторий для родителей, была подготовлена концертная программа -на сцене выступили воспитанники центра культурного развития детей «СарГрад», Проект «Babochka», акустический дуэт «ВЕСНА».
Организаторами мероприятия выступили Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия, Государственное бюджетное учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр».
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