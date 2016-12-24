В Мордовии в реке Мокша утонул 12-летний мальчик

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По информации Следственного комитета по РМ, в Ковылкинском районе проводится процессуальная проверка по факту гибели в реке во время купания 12-летнего мальчика.
Предварительно установлено, что 28 июля в реке Мокша возле поселка Красная Пресня в Ковылкинском районе утонул 12-летний мальчик. На водоеме несовершеннолетний находился в компании сверстников, без сопровождения взрослых. Тело погибшего в ходе поисковых мероприятий извлекли из воды водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.
Отмечается, что дети купались в месте, не оборудованном для купания.
В настоящее время следователи СК проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. С целью установления точной причины смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление по Республике Мордовия напоминает родителям и законным представителям о необходимости разъяснения детям и подросткам правил поведения на водоемах и последствий их нарушения. Научите детей при нахождении в воде соблюдать меры безопасности, не разрешайте купаться в необорудованных местах и в отсутствие взрослых. Даже при совместном нахождении с детьми у водоемов не оставляйте их без присмотра.
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Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
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