Игорь Комаров и Дмитрий Азаров подвели итоги «iВолги»

29 июля 2023 года завершил работу молодежный образовательный форум ПФО «iВолга». Его участниками в этом году стали две тысячи активных, талантливых, целеустремленных молодых людей из 71 региона России. В течение прошедшей недели на фестивальной поляне Мастрюковских озер ребята встречались с федеральными экспертами, проводили акции и мероприятия, совершенствовали свои проекты.

Церемония закрытия форума состоялась накануне вечером. Победителей грантовых конкурсов и всех участников форума поприветствовали полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «МашУк» Антон Сериков, эксперт Росмолодежь.Гранты Офелия Бекренева и другие гости.

Полномочный представитель Президента России в ПФО подчеркнул на церемонии закрытия, что «iВолга» – это яркое, ключевое событие молодежной жизни в ПФО и всей страны: «Что такое «iВолга»? Самое главное – это ребята, которые здесь собрались. Это участники, которые и делают это событие. Это молодые люди – наша надежда и наша гордость, они сделали серьезный шаг и приложили все усилия, чтобы открыть для себя новые возможности. Здесь я увидел, что действительно есть синергия у ребят благодаря общению с экспертами, между собой. У меня «iВолга» вызывает ощущение света и тепла. Я желаю вам, чтобы частичку этого света и тепла, которую здесь точно получили, вы унесли с собой, распространяли, делились со своими друзьями. Желаю, чтобы и дальше вы так же смело шли вперед, дерзали, не останавливались на достигнутом, умножали тот оптимизм и энергию, которые, уверен, здесь получили».

Игорь Комаров отдельно отметил работу организаторов, благодаря которым форум прошел успешно: «Команда организаторов – команда Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также команды других регионов, которые приехали сюда и взяли на себя организацию смен и направлений работы, справились с поставленными задачами. Это придало нашему молодежному форуму новое качество.

Важной частью церемонии стала патриотическая акция #Встанем в поддержку защитников Отечества – участников специальной военной операции. Все участники и гости фестивальной поляны свели ладони в жесте единения и солидарности на уровне сердца и получили ответное слово бойцов: «Благодарим каждого за ту помощь, которую вы нам оказываете. Мы чувствуем вашу поддержку. Победа будет за нами!».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил участников «iВолги» за то, что на форуме ни на один день не забывали о тех, кто сегодня защищает Родину на передовой.

«Сегодня «iВолга» и там, в зоне специальной военной операции. Потому что там наши ребята – «иволжане», которые были здесь, здесь заявляли свои идеи, здесь заявляли о своем патриотизме, любви к Родине. И они с оружием в руках защищают все, что для нас дорого, все, что для нас свято, дают нам возможность встречаться под мирным небом Поволжья. «iВолга» многое сделала здесь для того, чтобы они знали, что на родной земле о них не забывают ни на минуту», – отметил глава региона.

Большое внимание в этом году на форуме уделили поддержке бойцов – участники в течение 9 дней писали военнослужащим письма с поддержкой и верой в победу, на церемонии закрытия презентовали фильм, снятый на форуме для бойцов СВО.

Дмитрий Азаров вместе с участниками главного молодежного события в ПФО отдельные слова благодарности адресовал Главе государства: «Давайте вместе еще раз поблагодарим Президента нашей страны, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина за счастье встречаться здесь, на «iВолге».

Напомним, в рамках форума прошли несколько грантовых конкурсов, в которых могли принять участие резиденты в возрасте до 35 лет.

В финал конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе вышли 35 проектов из 156 заявленных по 9 направлениям Конкурса.

Жюри из числа руководителей органов по делам молодежи отобрали 6 лучших в 6 направлениях. А в оставшихся трех направлениях победители были определены по итогам грант-баттла.

Решением Игоря Комарова и Дмитрия Азарова проекты получат финансовую поддержку, поскольку имеют общественную социальную значимость.

Каждый участник форума мог презентовать свою проектную инициативу в одной из 18 номинаций на грантовом конкурсе Росмолодежи. Всего было подано 507 заявок, из которых 372 заявки были представлены на публичной защите конкурса перед экспертным сообществом Росмолодежь.Гранты. Грантовый фонд составил 9 682 000 рублей.