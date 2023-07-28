28 июля 2023 года на Мастрюковских озерах в Самарской области на «iВолге» вновь собрались представители самой активной молодежи. Пообщаться с ребятами приехали полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор региона Дмитрий Азаров. Гостям рассказали об итогах разных смен, задали вопросы в прямом эфире в пресс-студии молодёжного Форума.

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подведении итогов одного из наиболее популярных мероприятий Форума – грантового конкурса «Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО», который направлен на поддержку молодежных инициатив в регионах округа. Новшество этого года – конкурс проводился среди межрегиональных проектных команд по 9 направлениям. В финал вышли 35 проектов из 156 заявленных.

Всего проектных идей в 2023 году было подано более 1000. Жюри поддержало 9 проектов. В сфере государственной молодежной политики свой проект «Леди.Лаб», направленный на сохранение женского здоровья, представила Ксения Башкирова из Саратовской области. Ее земляк Матвей Шаповалов на суд жюри выставил проект «Шахматы на бегу» – это школа-интенсив по спортивному ориентированию. Мария Бяшерова из Нижегородской области рассказала о своем проекте патриотической направленности «Под знаменем Отечества». Юлия Рябова со своей командой из Кировской области рассказала о проекте в сфере педагогики и наставничества «Волонтеры безопасности». Свои идеи по развитию внутреннего туризма представила Ксения Федяшова из Пензенской области. Дая Бекирова из Татарстана предложила провести Окружной фестиваль «Наука молодых». Никита Адаев из Башкортостана предложил фестиваль креативных индустрий «Йэшлек-FEST». Радик Нафиков рассказал о проекте по созданию инклюзивного театра для детей и молодежи с ограничениями по здоровью – по примеру того, что уже несколько лет существует в Самарской области. Ярослава Воробьева из Саратова в направлении «СМИ и медиа» предложила создавать туристическое шоу «Куда Туда! ПФО».

Подводя предварительные итоги молодежного образовательного форума, Игорь Комаров отметил, что «iВолга» растет год от года: становится все больше регионов-участников, больше претендентов на гранты, меняется характер и состав конкурсов: «На самом деле это хорошо, когда мы видим креативное развитие. Организаторы меняют подходы, ставят новые задачи, в том числе и перед нами. Это всегда хорошо, это залог того, что форум развивается. И, действительно, он стал основным молодежным событием и по количеству людей, по спектру вопросов, которые здесь рассматриваются, по характеру обсуждаемых проблем, по тем решениям, которые здесь принимаются в плане поддержки проектов».

Каждая команда проекта-победителя получит грант до 1 млн рублей на его реализацию.

Традиционно в этот день гости также посетили основные площадки «iВолги».

Общаясь с журналистами, Игорь Комаров поделился впечатлениями: «В этом году «iВолга» опять стала другой, она выросла, стала более зрелой. Но одновременно, вы знаете, она стала более эмоциональной, живой, более яркой. Очень важно внимание губернаторов. Многие главы регионов приехали сюда, говорили о важности общения с ребятами, которых они в будущем видят членами своих команд. Это хороший показатель, и мы будем их поддерживать». По словам полпреда, отличительная особенность этого года – то, что и команды, и проекты стали межрегиональными, возникла синергия.

«Безусловно, «iВолга» раскрасилась новыми красками, потому что каждый из вас – носитель уникальных знаний, идей, каждый из вас – человек с жаром души, с высокими организаторскими способностями, и каждый из вас привнес что-то новое в форум», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Финальной точкой дня стала торжественная церемония закрытия форума.

Напомним, новшеством этого года стало привлечение окружной команды организаторов, которая от каждого региона ПФО подготовила для участников насыщенную образовательную и культурно-досуговую программу.

В этом году на участие в «iВолге» подали заявки более 30 тысяч человек, 2000 из них смогли попасть на фестивальную поляну.

В рамках церемонии закрытия молодежного форума подведены итоги всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты». Победителями от Республики Мордовия признаны 3 проекта на общую сумму 1 600 000 рублей: - Школа компетенций для молодёжи «Время действовать» - Анастасия Негоднова - Фестиваль инженерного творчества «РобоМастер» - Виктория Попова - Окружной форум молодёжных НКО ПФО «Сила перемен» - Марина Мамаева.

Также в течение форума проходили творческие активности, среди которых: фестиваль начальной военной подготовки, конкурс «Народные сказители», конкурс стилизованных национальных костюмов «Этника». Делегация Республики Мордовия одержала несколько побед:

- Дарья Манторова, студентка МГПУ им. М.Е. Евсевьева - 1 место в конкурсе «Народные сказители»

- Этно-Арт-Театр «VARMA» - Гран-при по итогам конкурса стилизованных национальных костюмов «Этника»

- Победа в номинации «Лучший экскурсовод» окружного конкурса региональных шатров

- 4 место в общем командном зачете Фестиваля начальной военной подготовки #МолодежьМордовии и 2 место у Детковой Софьи в личном рейтинге по стрельбе из электронного оружия.