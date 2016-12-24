В Инсарском районе при пожаре в жилом доме погибли двое мужчин

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в Инсарском районе организована процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин во время пожара в поселке Заря.

Установлено, что в ночь на 28 июля после тушения пожара в частном жилом доме обнаружено тело 57-летнего хозяина и предположительно 47-летнего мужчины, проживавшего в соседнем доме.

При осмотре тел погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным следствия, мужчины скончались от отравления угарным газом. Очаг возгорания был на кухне.

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