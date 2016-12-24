В Темниковском районе нетрезвый «пловец» утонул на глазах у родственников

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в Темниковском районе проводится процессуальная проверка по факту гибели 65-летнего мужчины.

По предварительным данным, днем 26 июля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел купаться в водоем, расположенный возле населенного пункта Андреевка. Отплыв от берега, он стал тонуть. Это заметили находившиеся неподалеку родственники и пытались его спасти. Однако, когда нетрезвого «пловца» извлекли из воды, признаков жизни он уже не подавал.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

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