Экспорт рапсового масла из Мордовии в Китай увеличился в 11 раз

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по РМ и Пензенской области, с начала 2023 года из Мордовии экспортировано 4764 тонны рапсового масла в Китай, оформлено 219 фитосанитарных сертификатов. Экспорт рапсового масла из республики в Китай увеличился в 11 раз по сравнению с прошлым годом.
В июле 2023 года специалистами Управления было оформлено 35 фитосанитарных сертификатов на отправку 769 тонн рапсового масла из Мордовии в Китай. По результатам фитосанитарных экспертиз, карантинные организмы не выявлены, вся отгруженная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера.
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