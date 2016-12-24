Житель Саранска был принудительно госпитализирован в противотуберкулезный диспансер

Как сообщает УФСПП по РМ, судебными приставами в Пролетарском районе столицы Мордовии исполнено решение суда о принудительной госпитализации жителя Саранска в Республиканский противотуберкулезный диспансер для дальнейшего обследования и лечения.

Как отмечается, житель Саранска был уведомлен о необходимости добровольного исполнения решения суда о госпитализации в установленный срок. Но товарищ и не думал являться диспансер. Тогда ему ограничили выезд из Российской Федерации. Однако, эта мера не оказала должного воздействия. В результате, в рамках исполнительного производства о принудительной госпитализации мужчина был доставлен судебными приставами в Республиканский противотуберкулезный диспансер для дальнейшего обследования и лечения.

Своевременные действия судебных приставов в таких ситуациях позволяют пресечь угрозу распространения инфекции и заражения граждан туберкулезом.