В поселке Левженский Рузаевского района открылась модернизированная Приреченская модельная библиотека «Перспектива»

26 июля в поселке Левженский Рузаевского района состоялось открытие Приреченской модельной библиотеки «Перспектива». Она стала третьей по счету модельной библиотекой в Рузаевском районе, модернизированной в рамках реализации национального проекта «Культура». Из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей на ремонт, обновление библиотечного фонда, закупку мебели и оборудования.

В рамках модернизации был проведен соответствующий ремонт, полностью обновился интерьер библиотеки. Фонд библиотеки пополнился более чем на тысячу книг для пользователей разных возрастов - это художественные, научно-популярные книги.

Для удобства посетителей пространство было поделено на несколько площадок.

В «Пространственном переходе» гостей на церемонии открытия встречали библиоволонтеры, которые представили уголок чтения «Прочитал сам, поделись с другими», оборудованный комфортной мебелью для проведения досуга, книгами и журналами для свободного обмена (буккроссинга).

На этапе подготовки концепции будущей модельной библиотеки был проведен опрос жителей поселка. Молодые люди предложили создать в библиотеке фотостудию, где они могли бы научиться искусству современной фотографии. Нюансам фотосъемок ребят будет учить профессиональный фотомастер на волонтерской основе.

Следующая площадка «ВНЕвремени» поделена на подпространства «Инфо-портал» и «Антикафе». «Антикафе» - это территория для чтения и интеллектуального общения подростков и молодежи, семейного досуга. Здесь установлен, например, интерактивный комплекс «Играй и развивайся», а также интерактивная песочница.

В зоне «Панорамный зал» с функцией трансформации, объединились прошлое, настоящее и будущее поселка Левженский. Здесь созданы подпространства «Креатив-территория» и «История и культура».

На площадке «Креатив-территория» появились компьютеризированные места для пользователей, оснащенные полиграфическим оборудованием. Создан электронный читальный зал, подключенный к порталу Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Пользователи от 14 лет и старше будут получать знания и осваивать навыки по выбранным ими направлениям креативной индустрии, в области IT-технологий и по искусству современной фотографии.

На площадке «История и культура» представлены предметы народного быта: старинные утюги, самовары, ухват, рушники и др. Теперь в планах все эти экспонаты сфотографировать, перевести в цифру и разместить эту информацию на электронном ресурсе Приреченской библиотеки. На экспозиторе «Книга», состоящем из 12 блоков, размещены фотографии и сведения о земляках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Данная информация также будет переведена в цифру.