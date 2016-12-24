В Мордовии под колеса «КамАЗа» угодил 15-летний велосипедист

Налоговый учет
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По данным Госавтоинспекции республики, 26 июля в 12 часов 55 минут на перекрестке улиц Гагарина-Урицкого в городе Ковылкино 39-летний водитель «КамАЗа» при выезде со второстепенной автодороги на главную, проявил невнимательность и совершил наезд на 15-летнего велосипедиста.
В результате ДТП несовершеннолетний пострадавший с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение. Водитель трезв.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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