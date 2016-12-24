Жительница Мордовии накопила перед дочерью миллионный долг по алиментам

Как сообщает прокуратура РМ, Зубово-Полянский районный суд признал 59-летнюю местную жительницу виновной в уголовно наказуемом деянии - неуплате средств на содержание детей.

Женщина была лишена родительских прав и по решению суда с 2006 года обязана выплачивать алименты в размере 1/4 заработной платы или иного дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Несмотря на это алименты она не платила, за что сначала была привлечена к административной ответственности. Но и это не возымело нужного эффекта - дочери деньги от нерадивой мамаши не поступали. В итоге, задолженность по алиментам превысила 1 миллион рублей.

Суд приговорил жительницу Зубово-Полянского района к 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденной ежемесячно. Но, как представляется, это вряд ли позволит ей изыскать миллион на алиментные расчеты с дочерью.