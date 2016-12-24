Жительница Мордовии накопила перед дочерью миллионный долг по алиментам

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Как сообщает прокуратура РМ, Зубово-Полянский районный суд признал 59-летнюю местную жительницу виновной в уголовно наказуемом деянии - неуплате средств на содержание детей.
Женщина была лишена родительских прав и по решению суда с 2006 года обязана выплачивать алименты в размере 1/4 заработной платы или иного дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Несмотря на это алименты она не платила, за что сначала была привлечена к административной ответственности. Но и это не возымело нужного эффекта - дочери деньги от нерадивой мамаши не поступали. В итоге, задолженность по алиментам превысила 1 миллион рублей.
Суд приговорил жительницу Зубово-Полянского района к 6 месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденной ежемесячно. Но, как представляется, это вряд ли позволит ей изыскать миллион на алиментные расчеты с дочерью.
Поделиться в соц. сетях:
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия