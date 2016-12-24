В Мордовии в восьми школах отремонтируют спортзалы и обновят оборудование

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Мордовии в этом году направят субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций.

Так, в восьми учреждениях обновят спортинвентарь для занятий физической культурой и спортом. Кроме того, средства пойдут на ремонт спортивных залов.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, ожидается поставка оборудования.