В Мордовии в восьми школах отремонтируют спортзалы и обновят оборудование

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В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Мордовии в этом году направят субсидии на обновление материально-технической базы образовательных организаций.
Так, в восьми учреждениях обновят спортинвентарь для занятий физической культурой и спортом. Кроме того, средства пойдут на ремонт спортивных залов.
В настоящее время ведутся ремонтные работы, ожидается поставка оборудования.
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