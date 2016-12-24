Сотрудник колонии №6 УФСИН по РМ награжден медалью за спасение людей на пожаре

За самоотверженные действия по защите жизни и здоровья людей младший инспектор отдела безопасности ИК-6 УФСИН по РМ старший прапорщик Александр Разгуляев награжден медалью «За доблесть в службе». Соответствующий приказ был издан за подписью директора ФСИН России Аркадия Гостева.

28 апреля этого года Александр Разгуляев проезжал на автомашине по селу Дракино Торбеевского района, когда заметил дым со стороны жилого дома. Он остановился и побежал к строению.

Войдя внутрь, старший прапорщик увидел горящие строительные конструкции, спящих людей и бросился им на помощь.

До прибытия пожарных подразделений и профессиональных спасателей он поочередно вынес из огня в безопасную зону двух женщин, находившихся в объятом пламенем доме. Самостоятельно эвакуироваться они не смогли по состоянию здоровья.

Убедившись, что пострадавшие не нуждаются в срочной медпомощи, Александр Разгуляев в третий раз зашел в полыхающий дом, чтобы спасти часть имущества. В этот момент в одной из комнат обвалилась крыша, но мужчина уцелел и смог выбраться наружу через окно.

В результате пожара жилой дом был сильно поврежден, уничтожена крыша и надворные постройки, но люди были спасены. Как отмечает пресс-служба ведомства, сотрудник УФСИН по РМ покинул место происшествия только после приезда пожарных расчетов МЧС.