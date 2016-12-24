В Мордовии задержан 15-летний курьер дистанционных мошенников

Простой и не трудоемкий способ «заработка» выбрал для себя 15-летний подросток из Мордовии. Юный житель республики согласился выполнять функции гонца дистанционных аферистов.

По информации МВД по РМ, 12 июня в дежурную часть Чамзинского отдела полиции с разницей в несколько минут обратились две жительницы поселка Комсомольский, 1933 и 1948 годов рождения. Пожилые женщины стали жертвами распространенного мошенничества по сценарию о дорожных происшествиях с участием их родственниц.

По словам пенсионерок, днем на стационарные телефоны им позвонили мнимые родственницы с рассказом о совершенном ДТП с пострадавшими. Чтобы избежать проблем требовалось заплатить потерпевшим «компенсацию». Наличность в сумме 360 тысяч и 400 тысяч рублей они передали молодому человеку, приехавшему к ним домой.

В результате проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступлений. Им оказался 15-летний житель Мордовии. По словам подростка, в телеграм-канале он нашел объявление о возможности дополнительного заработка в качестве так называемого курьера. Получив от куратора необходимый адрес, он приехал к потерпевшим, забрал денежные средства, после чего перечислил их на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 5%.

Как отмечается, ранее за совершение аналогичных преступлений были задержаны двое знакомых подозреваемого. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.