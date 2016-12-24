В Мордовии задержан 15-летний курьер дистанционных мошенников

Здравствуй, мама»
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Простой и не трудоемкий способ «заработка» выбрал для себя 15-летний подросток из Мордовии. Юный житель республики согласился выполнять функции гонца дистанционных аферистов.
По информации МВД по РМ, 12 июня в дежурную часть Чамзинского отдела полиции с разницей в несколько минут обратились две жительницы поселка Комсомольский, 1933 и 1948 годов рождения. Пожилые женщины стали жертвами распространенного мошенничества по сценарию о дорожных происшествиях с участием их родственниц.
По словам пенсионерок, днем на стационарные телефоны им позвонили мнимые родственницы с рассказом о совершенном ДТП с пострадавшими. Чтобы избежать проблем требовалось заплатить потерпевшим «компенсацию». Наличность в сумме 360 тысяч и 400 тысяч рублей они передали молодому человеку, приехавшему к ним домой.
В результате проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению преступлений. Им оказался 15-летний житель Мордовии. По словам подростка, в телеграм-канале он нашел объявление о возможности дополнительного заработка в качестве так называемого курьера. Получив от куратора необходимый адрес, он приехал к потерпевшим, забрал денежные средства, после чего перечислил их на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 5%.
Как отмечается, ранее за совершение аналогичных преступлений были задержаны двое знакомых подозреваемого. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.
Поделиться в соц. сетях:
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Героический уроженец Дубенского района Давид Малыйкин приехал на малую родину с семьей
Александр Куренков оценил состояние пожарно-спасательной инфраструктуры в Республике Мордовия
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии