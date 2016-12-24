Житель Саранска пойдет на зону за хищение золотого кольца у сестры

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В столице Мордовии суд вынес приговор 33-летнему местному жителю за кражу ювелирного украшения у близкой родственницы. О хищении золотого кольца, стоимостью более 17 тысяч рублей, в полицию сообщила сестра злоумышленника, проживающая с ним на одной жилплощади.
Как пояснила женщина, ее брат нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Во избежание хищения дорогих вещей хозяйка жилища прятала ценности по различным домашним «тайникам». Золотое кольцо непутевый братец вытащил из ее сумки. Обнаружив пропажу, потерпевшая попросила брата вернуть ювелирное изделие, однако тот открещивался от всех обвинений в воровстве.
Как было установлено в ходе расследования, именно выпивоха был причастен к хищению золота, он сдал украшение в комиссионный магазин за 3 тысячи рублей. До суда мужчину заключили под стражу. По приговору он получил 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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