В Саранске все желающие могут принять участие в тренировочных занятиях по пулевой стрельбе

Репортер

Региональное отделение ДОСААФ России приглашает всех желающих жителей и гостей Саранска принять участие в тренировочных занятиях по пулевой стрельбе. Они пройдут 5 августа 2023 года в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России».

Отточить свои навыки стрельбы можно совершенно бесплатно. Необходимо лишь подать заявку на участие на сайте sila-rossii.er.ru. При регистрации на сайте, каждый участник получит уникальный QR-код, дающий возможность получения приза.

Все обладатели QR-кода, становятся участниками специальной лотереи от ДОСААФ России, которое предоставит 3 сертификата на бесплатное обучение вождению.

Занятия по пулевой стрельбе будут проходить по адресу: ул. Строительная, 11А.

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