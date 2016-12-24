В Саранске убийца избежал ответственности за злодеяние 20-летней давности

По информации из Пролетарского суда Саранска, в отношении 46-летнего обвиняемого в убийстве мужчины уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. Уроженец мордовской столицы долгое время прятался в Москве от наказания за преступление - он задушил бабушку своей жены 23 года назад.

По данным следствия, 23 июля 2000 года между тогда еще молодым человеком и бабушкой его супруги в квартире, в которой они совместно проживали, произошла ссора. Затаивший обиду парень позже задушил бельевой веревкой спящую 71-летнюю женщину.

По истечении более двадцати лет сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступника, который на протяжении длительного времени проживал в Москве. В мае 2023 года он написал явку с повинной, раскаявшись в совершении убийства.

Как отмечается в информации суда, обвиняемый заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

Защитник подсудимого полностью поддержал заявленное ходатайство. Государственный обвинитель не возражал. В результате, дело было прекращено.

Постановление в законную силу не вступило.