В Саранске убийца избежал ответственности за злодеяние 20-летней давности

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По информации из Пролетарского суда Саранска, в отношении 46-летнего обвиняемого в убийстве мужчины уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности. Уроженец мордовской столицы долгое время прятался в Москве от наказания за преступление - он задушил бабушку своей жены 23 года назад.
По данным следствия, 23 июля 2000 года между тогда еще молодым человеком и бабушкой его супруги в квартире, в которой они совместно проживали, произошла ссора. Затаивший обиду парень позже задушил бельевой веревкой спящую 71-летнюю женщину.
По истечении более двадцати лет сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на след преступника, который на протяжении длительного времени проживал в Москве. В мае 2023 года он написал явку с повинной, раскаявшись в совершении убийства.
Как отмечается в информации суда, обвиняемый заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.
Защитник подсудимого полностью поддержал заявленное ходатайство. Государственный обвинитель не возражал. В результате, дело было прекращено.
Постановление в законную силу не вступило.
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