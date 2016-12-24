Сферум создал для школьников Мордовии цифровое образовательное пространство

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Учителя и учащиеся школ Мордовии теперь могут переходить к онлайн-общению прямо из электронных журналов и дневников. Образовательный сервис Сферум и компания «ИРТех» провели интеграцию своей платформы с информационной системой «Сетевой город. Образование».
Напомним, что с помощью учебного профиля Сферум в «VK Мессенджере» педагоги, школьники и их родители могут общаться в чатах, совершать онлайн-звонки, создавать опросы и обмениваться файлами. Интеграция этих возможностей с электронными журналами и дневниками создает для участников образовательного процесса безопасное цифровое пространство.
«Интеграция Сферума и ГИС Республики Мордовия «Сетевой город. Образование» выглядит логичным шагом по развитию единого и безопасного образовательного пространства для школ в регионе и дает возможность педагогам, школьникам и их родителям легко и эффективно коммуницировать по всем учебным вопросам. Совместно с партнерами мы стремимся сделать учебный процесс более современным и доступным», – поделился гендиректор ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов.
Чтобы получить доступ к расширенному функционалу, нужно связать свой аккаунт в «Сетевом городе. Образование» с учебным профилем Сферум. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.
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