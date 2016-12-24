Молодежь Мордовии покоряет Мастрюковские озера

Подошел к концу четвертый день Молодежного образовательного форума «iВолга». Для делегации Республики Мордовии эти дни выдались чрезвычайно насыщенными: образовательные лекции, встречи со спикерами федерального уровня, Фестиваль начальной военной подготовки, Выставка научно-технических достижений, Фестиваль «iВолга поколений», встречи с Анатолием Вассерманом и Дмитрием Губерниевым, Фестиваль народных праздников на «iВолге».

На образовательной сессии смены «Миссия доброТЫ» состоялся открытый разговор «#МЫВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один» с председателем Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководителем платформы ДОБРО.РФ Артемом Метелевым. В одном из самых больших шатров «iВолги» на смене «Территория спорта» про великие спортивные мероприятия современности рассказал знаменитый телеведущий, комментатор телеканала «Матч ТВ», спортивный журналист, советник генерального директора телеканала «Россия» Дмитрий Губерниев. На встрече с участниками «iВолги» он поделился историей о начале карьеры спортивного комментатора, рассказал об особенностях спортивной журналистики в России и в мире, а также о важных современных маркетинговых стратегиях в спорте. С организаторами форума он поделился своими впечатлениями. Почетный гость молодежного форума «iВолга», российский журналист, публицист, телеведущий и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман рассказал участникам о закономерностях, которые позволяют прогнозировать события ближайшего будущего.

Окружное мероприятие 22 июля – Фестиваль начальной военной подготовки. Он позволил молодым людям получить начальные знания об обороне государства и адаптации к военной деятельности. Для участия в фестивале Республика Мордовия представила команду из семи человек. В рамках соревновательной части команды собирали и разбирали макет автомата АК, снаряжали патроны в магазин АКМ, практиковались в стрельбе из электронного оружия, оказывали первую медицинскую помощь и разгадывали зашифрованную в числовой код фразу. Финалом программы стала тактическая игра с совершением марш-броска и преодолением зараженного участка, выдвижением из района сосредоточения на рубеж перехода в атаку, атакой переднего края обороны противника, оказанием медицинской помощи, эвакуацией раненых и совершением марша в пункт постоянной дислокации.

По итогам всех состязаний команда молодежи Мордовии вошла в пятерку лучших в общем командном зачете, заняв 4-ое место. А участница республиканской команды Деткова Софья пополнила победную копилку 2-ым местом в личном рейтинге по стрельбе из электронного оружия.

23 июля на Фестивальной поляне было в несколько раз больше гостей, чем в предыдущие дни – на форуме прошел Фестиваль «iВолга поколений». На Мастрюковских озерах встретились участники, организаторы и эксперты прошлых лет. Кроме выпускников 2013–2022 годов, «iВолга поколений» собрала кандидатов, которые подавали заявки на форум в 2023 году, но при этом не стали участниками региональных делегаций. В рамках фестиваля состоялся круглый стол на тему дальнейшего развития форума, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия.

От Республики Мордовии в гости на Мастрюковскую поляну приехали 12 человек, среди которых представители студенчества и общественных организаций республики.

«Приятно вновь окунуться в атмосферу форума и прочувствовать дух Мастрюковской поляны! Атмосферный квартирник, аудиоэкскурсия по Мастрюкам, показ этнической моды ПФО – все это воссоздает iВолгу, новый Форум старых друзей…», - прокомментировала участница «iВолги поколений» от Республики Мордовия Александра Смолина.

Весь день выпускники и участники форума создавали арт-объекты. Одним из них стала «Стена контактов», где можно было оставить свои контакты, чтобы позже найти друг друга для сотрудничества. В рамках акции «Цвета iВолги» на площадке форума была установлена огромная раскраска: оставить свои пожелания и рисунки могли все желающие.

В региональном шатре делегации Республики Мордовия «Шачема васта» (в переводе с мокш. «Родное место») также проводится творческая программа для участников со всего ПФО. Так, например, 23 июля, для 35 участников из Удмуртии, Татарстана, Саратовской области, Самарской области, Башкортостана, Оренбургской области и Мордовии прошел тренинг по арт-терапии – участники рисовали на холстах, передавая через рисунок свое душевное состояние.

«Очень хотелось, чтобы арт-терапия сблизила ребят из разных регионов, ведь рисунки говорят о душевном состоянии людей без слов. В общем, у нас тут настоящая дружба народов случилась!», – поделилась организатор арт-терапии, участница делегации республики Мордовия Алена Баннова.

Также на форуме была организована выставочная экспозиция научно-технических достижений участников смены «Научный проспект», организаторами которой выступает Республика Мордовия. Гости Мастрюковской поляны увидели Навесной почвообрабатывающий модуль с комбинированным вращением активных рабочих органов для мотоблоков Мордовского ученого Александра Гусева. Также был представлен проект Мордовского ученого Леонида Исаева «Креатив Квант – творческая мастерская», целью которого является обучение целевой группы новыми навыками в области 3D моделирования, Photoshop и др. программ. А в рамках показа проекта Мордовского ученого Олега Лияскина «Selika lab. Инновационные термоконтейнеры» гости не только узнали о термоконтейнерах с увеличенным временем термостатирования, но и смогли бесплатно полакомиться мороженым от ООО «Агрофирмы «Норов», хранящимся в термоконтейнерах.

24 июля форум ознаменовался конкурсом на лучший шатер региона ПФО. Республика Мордовия презентовала Организационной группе региональный шатер «Шачема васта» (в переводе с мокш. «Родное место»). При входе в шатер участников группы встретил Коллектив филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева «Нармонят», девушки исполнили акапельную композицию «Ухай, Родина» и угостили гостей мордовскими пшенными блинами. Далее участница делегации Республики Мордовии, начальник отдела социальной практики ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» Алена Баннова рассказала о гостеприимстве Мордовской земли, предложила гостям отведать блюда мордовской кухни и взять в подарок мордовскую продукцию: сгущенку Саранского консервного завода и лимонад Саранского ликероводочного завода, пачат-блины, мед местных пасечников и мордовский напиток позу.

Организационная группа познакомилась с народными промыслами Мордовии, узнала историю Тавлинской игрушки. Также был представлен бренд «Молодежь Мордовии»: рекламные ролики, фирменный мерч и значимые достижения региона в молодежной политике. Ярким завершением презентации шатра стало выступление Фольклорного ансамбля Мордовии «Торама», участники ансамбля рассказали историю торамы и спели песню «Ера». Гостям подарили раздаточную продукцию бренда #МолодежьМордовии и сделали совместное памятное фото.

Также 24 июля на территории форума прошел Фестиваль народных праздников ПФО. Для участия в Фестивале на «iВолгу» приехали студентка МГПУ им. М.Е. Евсевьева Дарья Манторова, Государственный фольклорный ансамбль «Торама» и Этно-Арт-Театр «VARMA».

По итогам конкурса сказителей «Героический эпос», в рамках Фестиваля народных праздников на «iВолге», студентка МГПУ им. М.Е. Евсевьева Дарья Манторова заняла 1 место с легендой о Великой птице Иненармунь. По итогам конкурса стилизованных национальных костюмов «Этника», в рамках Фестиваля народных праздников на «iВолге», Этно-Арт-Театр «VARMA» взял Гран-при конкурса. Гостями «iВолги» стал Государственный Фольклорный ансамбль «Торама». Выступление Государственного фольклорного ансамбля «Торама» стало ярким завершением вечерней творческой программы Фестиваля народных праздников на «iВолге», исполнители представили авторскую программу «Торама - музыка на все времена».