Социальный фонд России предупредил граждан об электронной рассылке писем мошенниками

Как отмечается в информации Социального фонда России, на электронную почту гражданам пенсионного и предпенсионного возраста приходят письма от мошенников с просьбой ввести личные данные.



«Будьте внимательны: не переходите по подозрительным ссылкам в письмах или сообщениях и ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные!»

Вся официальная информация, в том числе, об индексации пенсионных выплат публикуется на официальном сайте Социального фонда - sfr.gov.ru.

Размер выплат и пенсионный коэффициент можно узнать через пенсионный калькулятор на портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/325191/1



