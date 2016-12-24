Социальный фонд России предупредил граждан об электронной рассылке писем мошенниками

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
Как отмечается в информации Социального фонда России, на электронную почту гражданам пенсионного и предпенсионного возраста приходят письма от мошенников с просьбой ввести личные данные.
«Будьте внимательны: не переходите по подозрительным ссылкам в письмах или сообщениях и ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные!»
Вся официальная информация, в том числе, об индексации пенсионных выплат публикуется на официальном сайте Социального фонда - sfr.gov.ru.
Размер выплат и пенсионный коэффициент можно узнать через пенсионный калькулятор на портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/325191/1
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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