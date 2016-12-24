В Мордовии в ДТП пострадали двое мотоциклистов

По информации Госавтоинспекции республики, 24 июля на дорогах в Мордовии произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклов.

В Ковылкинском районе в 13:10 на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» 61-летний водитель мотоцикла «WY150-5 GRACE» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомашиной «Лада Гранта».

В результате ДТП пожилой «байкер» с различными травмами был доставлен в больницу, откуда после оказания помощи был отпущен домой с назначенным лечением. Водители были трезвыми.

В Большеигнатовском районе в 16:25 на автодороге «Саранск – Ромоданово – Б. Игнатово» 32-летний парень на мотоцикле «Хонда CBR 600F» не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Управлявший мотоциклом товарищ и его 30-летняя пассажирка самостоятельно обращались за помощью в Ичалковскую районную больницу. Водитель трезв, в отношении него составлен административный материал за езду без полиса ОСАГО.