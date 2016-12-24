Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Репортер

2 августа в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире Глава Республики Мордовия Артём Здунов ответит на вопросы жителей региона.

Вопросы можно оставлять в комментариях под этим постом либо во время трансляции, а также по телефону 8 (8342) 33 35 66 с 09:00 до 18:00 до 28 июля включительно.

Прямой эфир пройдёт при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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