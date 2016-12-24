Поздравление Главы Мордовии с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации

Уважаемые сотрудники органов следствия и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь защите закона и справедливости. Каждый день вы стоите на страже интересов страны и прав граждан. Объективность, честность и преданность делу всегда были основополагающими принципами вашей службы.

Ключевым направлением работы органов следствия в Мордовии остаётся противодействие коррупции, пресечение налоговых преступлений и выявление экономических нарушений в разных отраслях экономики. Время ставит перед вами новые задачи. Убеждён, и в дальнейшем с ними будете успешно справляться.

Спасибо за добросовестность, беспристрастный подход к расследованию преступлений и эффективную работу! Желаю вам крепкого здоровья и достижений в службе во благо Мордовии и всей России!



Глава Республики Мордовия А. Здунов