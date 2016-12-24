Жители Мордовии могут проголосовать за села, где нужен высокоскоростной мобильный интернет

Жители Мордовии могут принять участие во всероссийском голосовании, которое проходит с 17 июля по 13 августа 2023 года в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Голосование проводится в целях определения перечня населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек для подключения в 2024 году к высокоскоростному мобильному интернету. Сооружения связи, построенные в рамках реализации программы «Устранение цифрового неравенства 2.0», позволят обеспечить жителей небольших сел и деревень мобильной голосовой связью и высокоскоростным беспроводным интернетом.

В указанный перечень войдут населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, набравшие наибольшее количество голосов.

Отдать свой голос может гражданин Российской Федерации старше 18 лет за населенный пункт того региона, где постоянно зарегистрирован.

Проверить текущий статус подключения населенного пункта, а также изучить правила голосования можно на портале Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet.

Проголосовать за свой населенный пункт можно следующими способами:

- на портале Госуслуг по ссылке - https://www.gosuslugi.ru/inet, нажав на кнопку «Проголосовать»;

- бумажным письмом, отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным. Письмо должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдается голос/голоса. При подсчете бумажных голосов будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 10 сентября 2023 года.

Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса учитываться не будут. В случае, если заявление, направленное Почтой России, содержит более одного населенного пункта, голос будет учтен за первый по тексту населенный пункт.

Результаты голосования Минцифры России планирует опубликовать 18 декабря 2023 года.