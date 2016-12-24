Юных жителей Мордовии приглашают на кастинг фильма-сказки

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Мордовская кинокомпания «СОЛАР» приступает к съемкам полнометражного художественного фильма-сказки для детей - «Школа Бабы Яги». К съемкам приглашаются молодые актеры и актрисы в возрасте 8-13 лет.
Кастинг с участием генерального директора и продюсера кинокомпании Станислава Дужникова пройдет 29 июля с 10:00 - 14:00 в здании Государственного театра оперы и балета им. Якушева (Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 36).
Напомним, полнометражный игровой художественный фильм-сказка «Школа Бабы-Яги» стал победителем первого конкурса 2023 года Президентского Фонда культурных инициатив. Эта картина для детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет будет основана на народных эпосах, сказаниях, былинах и сказках многочисленных финно-угорских народов. Цель - показать юному зрителю, как важно изучать историю малой родины - не просто географического место на карте, а нечто общего, способного сплотить людей разных национальностей в единое целое, сделать их настоящими патриотами не только региона, но и всей Родины.
«На сегодняшний день количество российских фильмов, снятых для детей, катастрофически мало. Детское кино обладает мощным воспитательным эффектом: ребенок видит не придуманных персонажей, а реальных героев. В культуре каждого народа особое место занимают сказания, былины и сказки. Сопереживая их героям, дети узнают о том, что такое добро и зло, где правда, а где ложь, что такое настоящая дружба, верность, честность и многое другое. Сказки, вне зависимости от того русские они или мордовские, можно пересказывать много раз и каждый раз будет рождаться новая история. Но вне зависимости от сюжета добро всегда будет побеждать зло, дружба - предательство, а знания обычаев, культуры и традиций родного края смогут выручить в, казалось бы, безысходной ситуации. Именно об этом наш фильм-сказка», - отметили авторы проекта.
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