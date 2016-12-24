В мордовских колониях пожизненные осужденные исповедовались священнику и приняли Причастие

Репортер

Осужденных к пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в мордовских колониях № 1 и № 6, посетил помощник начальника УФСИН России по г. Москве по организации работы с верующими иерей Кирилл Марковский.

Как сообщается, священнослужитель провел беседы с осужденными духовно-просветительского характера, совершил для них Таинства Исповеди и Причастия.

В процессе общения отец Кирилл особое внимание уделил духовному очищению, необходимости раскаяния и внутренней трансформации личности.

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